Посередника затримали при отримані грошей

На Тернопільщині поліцейські затримали жителя Чорткова, який вимагав хабара за прискорення оформлення закордонних паспортів. Чоловік розповів працівниці турфірми, що за додаткову плату зможе домовитися з працівниками міграційного центру про швидке оформлення документів для виїзду. Посередника затримали при отримані грошей.

Під час розслідування правоохоронці з’ясували, що неправомірну вигоду вимагав та отримав житель Чорткова. За даними слідства, чоловік познайомився з працівницею місцевої турфірми. При розмові жінка згадала, що її клієнти не можуть оформити закордонні паспорти і скаржаться на довгі черги в міграційному центрі. Чортківчанин запропонував свою допомогою. Чоловік додав, що за це доведеться додатково заплатити.

«За свої послуги для 15 клієнтів турфірми чоловік вимагав понад 5000 грн. За ці гроші він пообіцяв вплинути на знайомого працівника районного відділу управління Державної міграційної служби України в Тернопільській області, що здійснює прийняття та оформлення відповідних документів», – повідомили в прокуратурі Тернопільщини в п’ятницю, 12 квітня.

Правоохоронці затримали чоловіка під час отримання ним грошей. Факт вимагання і передачі 5 тис. грн задокументували. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Жителю Чорткова вже повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України (одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди). Чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.