31-річного жителя Одещини затримали за підозрою у вчинені сексуального насильства над дитиною

На Одещині правоохоронці затримали 31-річного чоловіка. Його підозрюють у вчиненні сексуального насильства над 12-річним хлопцем. Про це у п’ятницю, 5 квітня, повідомили у прес-службі Нацполіції.

До правоохоронців звернулась мати 12-річного хлопця. Під час розмови із родиною слідчі встановили, що зловмисник серед дня схопив дитину на вулиці, затягнув до занедбаної землянки, де вчинив сексуальне насильство.

«Отримавши детальний опис правопорушника, поліцейські менш ніж за годину розшукали його на сміттєзвалищі на околиці населеного пункту», – йдеться у повідомленні.

Під час допиту затриманий розповів правоохоронцям, що хотів зґвалтувати дитину, але в нього «не вийшло і він втік».

Слідчі повідомили 31-річному чоловіку про підозру у сексуальному насильстві, вчиненому щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років (ч. 4 ст. 153 Кримінального кодексу України). Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Чоловіку загрожує до десяти років позбавлення волі.

Чоловіка перевіряють на причетність до аналогічного злочину, скоєного відносно неповнолітньої дівчинки.

Як інформував ZAXID.NET, 2 квітня 2024 року у прокуратурі Волинської області повідомили, що Ківерцівський районний суд виніс вирок 20-річному чоловіку за зґвалтування чотирирічної дитини. Обвинуваченого засудили до 13 років позбавлення волі.

Злочин стався у травні 2022 року. Посеред дня житель одного з сіл Луцького району зґвалтував 4-річну дівчинку на шкільному подвір’ї. На вирок чоловік очікував під вартою.