На Тернопільщині суд засудив 40-річного чоловіка до 7 років в'язниці за розбещення 5-річної дівчинки. Житель Кременеччини заніс дитину до вуличного туалету і вчинив щодо неї розпусні дії. Обвинувачений в суді свою вину не визнав, однак прокурор довів його провину.

Під час розслідування поліцейські Тернопільщини встановили, що 40-річний житель Кременецького району помітив двох малолітніх дітей, які гралися на вулиці. Він підійшов до них і попросив хлопця, двоюрідного брата 5-річної дівчинки, піти в будинок і принести йому хліба. Дитина послухалася і зайшла додому.

«Скориставшись тим, що поблизу нікого не було, чоловік узяв на руки дитину, заніс її до вуличного туалету і вчинив щодо неї розпусні дії. Її братик, побачивши, що сестричка зникла, побіг до мами і вони разом почали кликати дівчинку», – повідомили в прокуратурі Тернопільщини в п’ятницю, 6 грудня.

Чоловік в той час перебував в туалеті з дитиною, однак почув крики жінки, він її залишив і втік. Матір звернулася в поліцію, правоохоронці затримали зловмисника.

В суді обвинувачений повністю заперечував свою провину, однак прокурор обласної прокуратури надав суду достатньо доказів, які вказують на причетність чоловіка до скоєння злочину. Суддя Кременецького районного суду засудив чоловіка до 7 років позбавлення волі за розбещення 5-річної дитини. На вирок суду можна подати апеляційну скаргу.