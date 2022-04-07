Міська влада Конотопа Сумської області вирішила списати жителям міста частину боргів за комунальні послуги, отримані в березні. Йдеться про водопостачання й утримання прибудинкових територій, повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

«У Конотопі спишуть борги населення за березень. Це стосується водопостачання та утримання прибудинкових територій, питання оплати за опалення – розглядають. Хто вже заплатив – тому зроблять перерахунок, заявив Артем Семеніхін, голова Конотопської громади», – розповів Живицький уночі в четвер, 7 квітня.

Як повідомляв ZAXID.NET, у Харкові комунальні послуги зробили безкоштовними до закінчення війни. І Сумська, і Харківська області суттєво постраждали від російської агресії.