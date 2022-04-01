У п’ятницю, 1 квітня, міський голова Харкова Ігор Терехов заявив, що усі комунальні послуги, які надає місто, будуть безкоштовними із 24 лютого і до кінця війни. Про це повідомила Харківська міськрада.

Нагадаємо, Харків обстрілюють щодня від початку повномасштабної війни. Росіянам не вдається захопити місто, тому вони його намагаються знищити. За час війни у Харкові уже знищено близько 1500 будівель, з яких понад 1200 є житловими багатоповерхівками.

Український уряд ухвалив рішення про компенсацію витрати за комунальні послуги для тих громад, які приймають переселенців.