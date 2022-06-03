Наслідки обстрілу Харкова, квітень 2022

Харківська міська рада заявила, що з 1 червня мешканцям міста відновили нарахування оплати за комунальні послуги. Однак за комунальні послуги, використані в періодз 24 лютого до 1 червня, плату не стягуватимуть.

«Усі нарахування за комунальні послуги з 24 лютого до 1 червня будуть списані. Комунальні підприємства зроблять перерахунок, та вже у липні харків'яни отримають квитанцію з нарахуванням за минулий місяць. Якщо харків'яни мали заборгованість з оплати до 24 лютого, вона також буде внесена до платіжки. Тим харків'янам, які оплачували послуги під час війни, зроблять перерахунок та внесені суми врахують як оплату з 1 червня», – повідомила 3 червня Харківська міська рада.

За словами директорів низки міських комунальних підприємств, їхні працівники з 24 лютого намагалися підтримувати порядок у місті попри обстріли та відсутність фінансування, зокрема – ремонтували трубопроводи, відновлювали тепло- та водопостачання, прибирали двори, вивозили сміття, запускали ліфти тощо. Водночас весь цей час оплату за комунальні послуги з містян не брали. Проте кілька об’єктів критичної інфраструктури було знищено або серйозно пошкоджено внаслідок російських обстрілів. Для їхнього відновлення також потрібне фінансування за рахунок коштів від сплати комунальних платежів.

Як відомо, 1 квітня мер Харкова Ігор Терехов стверджував, що харків’янам спишуть усі заборгованості за комунальні платежі з 24 лютого. Він також обіцяв, що до кінця війни плату за комунальні послуги не будуть нараховувати.

Водночас російські загарбники продовжують з артилерії обстрілювати Харків. Наймасштабніша з останніх атак відбулася 27 травня, коли загинули дев’ятеро людей.