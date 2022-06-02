Внаслідок потрапляння снаряда в Харкові загорілася бібліотека в загальноосвітній школі, загинула жінка, повідомили місцеві рятувальники.

«Внаслідок попадання снаряда о 00:13 2 червня надійшло повідомлення про пожежу у загальноосвітній школі Київського району міста Харків. Горіло приміщення бібліотеки на площі 50 кв. м. О 02:14 пожежу було ліквідовано», – сказано в повідомленні.

У ньому зазначається, що під час гасіння пожежі рятувальники знайшли тіло жінки. Також під час пожежі постраждав чоловік, ще трьох жінок було врятовано. Про їхній стан інформації немає.