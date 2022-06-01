Від обстрілу росіянами Святогірська Донецької області та Святогірської лаври, підпорядкованої Українській православній церкві, яка раніше оголосила про незалежність від Московського патріархату, загинули щонайменше троє людей, ще мінімум троє отримали поранення.

«30 травня 2022 року внаслідок обстрілів міста Святогірськ було завдано руйнування Свято-Успенській Святогірській Лаврі, загинули двоє монахів цієї обителі та черниця, троє ченців поранено», – повідомила прес-служба УПЦ МП у середу, 1 червня.

У повідомленні не вказано, хто саме обстрілював лавру, але відомо, що Росія неодноразово обстрілювала Святогірську лавру і завдала їй значних руйнувань, проте люди досі під час цих обстрілів не гинули.

Митрополит Донецький Іларіон уточнив, що під час обстрілу загинули й миряни, які перебували у лаврі, але їхня кількість невідома.

«При обстрілі загинули благочинний Лаври архімандрит Галактіон, монах Арістоклій, черниця Варвара. Поранення отримали ієромонахи Йоасаф та Амфілохій, а також ієродиякон Аліпій», – повідомив владика і зазначив, що кількість загиблих і поранених мирян невідома.

В прес-службі УПЦ МП додали, що зв’язок зі Святогірською лаврою відсутній.

Святогірська лавра розташована неподалік Слов'янська, який намагаються атакувати російські війська. Лавра перебуває під контролем України.

30 та 31 травня Слов'янськ та околиці зазнали значних руйнувань внаслідок російських обстрілів. Росія поставила собі за мету війни в Україні захопити, зокрема, всю Донецьку область.

Святогірська лавра є однією з трьох святинь українського православ'я, яка має статус лаври. Вона підпорядковується УПЦ, яка 27 травня на соборі ухвалила рішення про незалежність від Московського патріархату.

Раніше Московський патріарх Кірілл благословив російських загарбників на війну в Україні.