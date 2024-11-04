Личаківський районний суд Львова виніс вирок уродженцю Буська, який вдарив у голову патрульного та зламав йому зуб. За кримінальне правопорушення суд призначив нападнику рік обмеження волі та зобов’язав виплатити потерпілому 16 тис. грн.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у листопаді 2024 року, випадок трапився ще у жовтні 2021 року під час епідемії коронавірусу. Вночі 12 жовтня у Львові патрульні помітили автомобіль, водій якого їхав з порушенням ПДР. Після зупинки авто пасажир Назар Турчин почав поводитись агресивно, матюкався до поліцейських та вдарив одного з них головою у обличчя. Як наслідок, він зламав патрульному зуб. Щодо Турчина порушили кримінальну справу через напад на правоохоронця.

У суді обвинувачений свою провину не визнав, стверджуючи, що це була випадковість. Він розповів, що зробив зауваження патрульному, що той не дотримується однострою, а саме не одягнув головний убір. Назар Турчин стверджує, що між ними виник конфлікт і поліцейський перешкоджав йому знімати все на телефон. Щодо удару, то обвинувачений стверджує, що «рухався у бік поліцейського та випадково вдарив його у лице». Обвинувачений підтвердив, що вийшов з авто зі своєї ініціативи і патрульні просили його дотримуватись дистанцію через епідемію коронавірусу.

Справу розглянув суддя Григорій Жовнір, який дослідив усі матеріали та аргументи сторін у цій справі, визнавши Назара Турчина винним у нападі на поліцейського. Йому призначили рік обмеження волі та зобов’язала виплатити потерпілому 16 тис. грн компенсації. Вирок ще можна оскаржити.