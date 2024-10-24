На Львівщині правоохоронці затримали співробітника ДСНС за напад на поліцейського, який приїхав на виклик про домашнє насильство. Чоловік вдарив та вкусив поліцейського і щодо нього порушили кримінальну справу.

Як вказано у матеріалах справи, які оприлюднені у судовому реєстрі, ввечері 12 жовтня 2024 року поліцейські отримали виклик про вчинення домашнього насильства. На місці вони вилучили зареєстровану мисливську рушницю та склали відповідний адмінпротокол. Житель Львівщини не хотів віддавати поліції зброю, на яку він мав дозвіл, перешкоджав та вдарив одного з поліцейських ногою в обличчя. Під час затримання, коли на чоловіка одягали кайданки, він також вкусив поліцейського у ногу.

13 жовтня за фактом нападу на працівника поліції порушили кримінальну справу. В судовій ухвалі не вказано, у якому саме населеному пункті трапився цей випадок. Однак відомо, що обвинувачений одружений, зареєстрований у Мостиськах та працює водієм у ДСНС Львівщини.

Суд уже обрав затриманому запобіжний захід – особисте зобов’язання. Досудове розслідування триває.