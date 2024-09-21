На трасі Київ-Чоп стався конфлікт між ухилянтами та патрульними

На Львівщині стався черговий конфлікт між співробітниками ТЦК, поліцейськими та військовозобов’язаними чоловіками. За цим фактом керівництво патрульної поліції розпочало службове розслідування.

За даними ZAXID.NET, інцидент стався на трасі Київ-Чоп на Львівщині, де співробітники ТЦК спільно з патрульними зупинили для перевірки документів автомобіль Volkswagen Sharan, у якому їхали троє військовозобов’язаних.

Судячи з відео, яке з’явилося у Telegram-каналах, чоловіки відмовлялися показати документи, натомість викликали групу підтримки. На місце події прибули їхні родичі чи знайомі, вони заявляли, що мобілізація, а також вручення повісток є незаконними.

Жінка, яка втрутилася в конфлікт, кричала про затримання її брата, наказувала тому їхати геть з місця зупинки. Патрульний спробував цьому перешкодити. Виникла словесна суперечка, яка супроводжувалася криками та шарпаниною.

На інцидент зреагували в патрульній поліції. Там повідомили, що призначили службову перевірку щодо дій своїх працівників.

«Під час спільної роботи із працівниками ТЦК, патрульні зупинили автомобіль. Під час цього виникла конфліктна ситуація. Наразі розпочате службове розслідування. Обставини встановлюються», – повідомили в патрульній поліції Львівщини 21 вересня.