Живопліт може бути не лише межовою лінією, а й ефектною «зеленою стіною»

Мрієте про зелений паркан, який не потребує постійного догляду? Деякі чагарники не тільки мають розкішний вигляд, а й легко переносять посуху, мороз та нестачу уваги. Вони прикрашають сад квітами, плодами, приваблюють птахів і при цьому не вимагають щотижневого догляду. Про які чагарники йдеться, пише Radio club.

Експерти наголошують: живопліт може бути не лише межовою лінією, а й ефектною «зеленою стіною», яка створює затишок, захищає від сторонніх очей і додає ландшафту характеру. Головне – обрати правильні рослини.

Глід

Цей колючий красень давно заслужив популярність серед садівників. Глід формує щільну живу огорожу, навесні вкривається запашними білими квітами, а восени – рясно родить червоні ягідки, які поїдають пташки.

Він не вибагливий до типу ґрунту, стійко переносить морози та не потребує частого поливу. Достатньо легкої обрізки раз-два на рік, аби підтримувати форму. Але при догляді краще вдягати рукавички – гілки мають чималі колючки.

Тис

Цей кущ – втілення вічнозеленої строгості та витонченості. Тис росте повільно, проте формує густу огорожу, яку легко надавати будь-якої форми: від геометрично ідеальної до м’яко природної.

Він майже не вимагає догляду, легко переносить тінь і посуху. Єдине застереження: всі частини рослини – отруйні, тому з ним слід поводитися обережно.

Піраканта

Інша назва – вогняна шипшина. Цей чагарник створює щільну, колючу, декоративну огорожу. Навесні – рясне біле цвітіння, восени – грона яскравих ягід (помаранчевих або червоних), які тримаються навіть взимку.

Піраканта практично не потребує догляду, стійка до спеки, шкідників і міських умов. Але деякі її види можуть швидко розростатися, тож перед посадкою краще дізнатися більше про обраний сорт.

Паркова троянда

Rosa rugosa – невибаглива, надзвичайно витривала троянда, ідеальна для живоплоту. Вона формує густу, колючу огорожу, яка стане не тільки прикрасою, а й природним бар’єром.

Квітне кілька разів за сезон, не боїться морозів, вітру та навіть солоного ґрунту. Аромат її квітів заповнює увесь сад, а яскраві плоди-шипшини додають кольору восени.