Журналіст ZAXID.NET повідомив про погрози з боку псевдоактивістів

Журналіст ZAXID.NET Андрій Дрозда повідомив, що йому та його сім’ї погрожують у зв’язку зі здійсненням професійної діяльності. Про погрози з боку членів львівських радикальних угруповань журналіст заявив у вівторок, 17 грудня, під час щотижневої апаратної наради в ЛОДА за участі керівників правоохоронних відомств області.

«Мені стало відомо про загрозу моєму життю та моєї сім’ї. Погрози надходять з боку учасників організацій націоналістичного спрямування і пов’язані з роботою видання, де я працюю. Ці ж особи 12 грудня вривалися в адміністративне приміщення, де відбувалося засідання Львівської міської ради. Вони вимагали зняти з сайту ZAXID.NET публікації щодо учасників проплачених мітингів. Тепер вони заявляють, що відстежують моє місце проживання та місця навчання моїх дітей», – розповів Андрій Дрозда.

Журналіст закликав голову ЛОДА Маркіяна Мальського та керівників правоохоронних структур Львівської області відреагувати на факти погроз.

Андрій Дрозда та редакція ZAXID.NET звернулися з офіційними заявами в Національну поліцію України, СБУ та Генеральну прокуратуру щодо тиску та погроз у зв’язку із висвітленням діяльності членів організацій «Шквал», «Об’єднання добровольців», «Сокіл», «УСУ АТО», «Розвиток громади» у матеріалах, опублікованих на сайті ZAXID.NET.

Зокрема, йдеться про статті «Львівські «тітушки» – хто вони?», «Ідентифікація тітушок», «Повернення в Едем. Ігор Кривецький скупив у атовців 65 га землі біля свого курорту «Едем Резорт», «Група псевдоактивістів штурмом захопила Львівську міськраду», «Активісти «Розвитку громади» зірвали засідання містобудівної ради у Львові» та інших.

Такі ж погрози через свою професійну діяльність отримала ще одна журналістка ZAXID.NET, співавторка резонансних розслідувань про діяльність членів згаданих угрупувань – Марта Когут.

Зважаючи на загрозу життю і здоров’ю журналістів, головний редактор ZAXID.NET Олег Онисько раніше звернувся до голови Національної поліції України Ігоря Клименка, генпрокурора Руслана Рябошапки, голови СБУ Івана Баканова та начальника ГУ Національної поліції у Львівській області Василя Віконського із проханням ефективно розслідувати зазначені обставини та притягнути винуватих до відповідальності.