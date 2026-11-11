Телеграм-акаунт із нікнеймом Lucifer фігурує щонайменше у дев’ятьох кримінальних провадженнях

Телеграм-акаунт із нікнеймом Lucifer фігурує щонайменше у дев’ятьох кримінальних провадженнях щодо диверсій в Україні. Його пов’язують із вербуванням дорослих і підлітків для підпалів військових автомобілів та релейних шаф на залізниці. Журналісти «Слідства.Інфо» дослідили пов’язані з цим псевдонімом телеграм-канали та закриті чати, де поширювали антиукраїнський контент.

На акаунт Lucifer журналісти натрапили під час роботи над матеріалом про 14-річну Катю (ім’я змінене) з Рівного. Дівчину обвинувачують у вбивстві 27-річного військовослужбовця Сергія Комарова. За версією слідства, вона діяла на замовлення російських кураторів.

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У судовій ухвалі зазначено, що вербувальник представився співробітником розвідувального органу ФСБ Росії та використовував нікнейм Lucifer. Журналісти знайшли цей телеграм-акаунт за номером телефону, на який була зареєстрована дівчина.

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У профілі Каті виявили три віртуальні подарунки від Lucifer: ялинку, рожеве сердечко з бантиком і діамантове кільце. Останній подарунок він надіслав 11 січня – за 19 днів до загибелі військовослужбовця.

Що журналісти знайшли у телеграм-спільнотах Lucifer

Перейшовши за посиланням із профілю Lucifer, журналісти виявили канал «Перехідник Люцифера». Його автор називав себе Артемом і описував як «законослухняного громадянина України», який виступає за справедливість, свободу слова та безпеку кожної людини. На аватарці каналу було зображення американського актора Леонардо Ді Капріо в худі з написом «Люцифер». За даними журналістів, картинку створили за допомогою штучного інтелекту.

В інших пов’язаних телеграм-спільнотах «Слідство.Інфо» знайшло зображення та відео з персонажем серіалу «Люцифер», а також дописи, присвячені цьому образу. Деякі учасники зверталися до автора каналу, публікували його ім’я, написане на власному тілі, та відео дівчат із написами «Люцик» або «Люцифер» на тілі. Водночас у цих спільнотах поширювали антиукраїнські повідомлення, зокрема спрямовані проти українських військових, СБУ та ТЦК. Для такого контенту створили окремий чат «Боги спустились з небес».

У ньому журналісти знайшли відео, згенероване штучним інтелектом, де персонаж американського серіалу «Люцифер» відрубує голову чоловікові у військовій формі з написом «СБУ» на спині. У жовтні користувач Lucifer залишив у чаті повідомлення про те, що йде з соцмережі.

За даними «Слідства.Інфо», нікнейм Lucifer згадується щонайменше у дев’ятьох кримінальних провадженнях щодо злочинів проти національної безпеки України. У цих справах ідеться про вербування дорослих та неповнолітніх для підпалів військових автомобілів, релейних шаф на залізниці та інших диверсій.

Водночас журналістам наразі не вдалося встановити, хто саме користується телеграм-акаунтом Lucifer. За наявною інформацією, ним міг користуватися Дєніс Журавльов – працівник ФСБ із Ростовської області, ім’я якого фігурує в матеріалах справи 14-річної Каті.

Нагадаємо, Національна поліція розслідує 21 кримінальне провадження щодо загибелі 23 українських військових унаслідок отруєння. За даними слідства, до цього причетні російські спецслужби, які вербували українок через телеграм-канали, сайти знайомств та інші соцмережі.