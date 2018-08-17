Журналісти розповіли про відпочинок Арсена Авакова в п’ятизірковому готелі в Італії

Голова МВС на початку серпня перебував в Італії

На тлі чисельних закидів міністрові внутрішніх справ Арсену Авакову щодо бездіяльності правоохоронних органів у розслідуванні нападу на радницю міського голови Херсона та патріотичну активістку Катерину Гандзюк, голова МВС опублікував фотографію з відпочинку в Італії.

Як з’ясували журналісти Bihus.info, світлину, яку очільник МВС опублікував 3 серпня в мережі Instagram, було зроблено з території п’ятизіркового готелю Santa Caterina. Згідно з геотегом, фото урядовець зробив на узбережжі Середземного моря на італійському курорті Амальфі.

Схожі лимонні сади на узбережжі моря, ідентичні підпірки для лимонних дерев та характерний буй у морі вказує на те, що фото зроблене з готелю Santa Caterina.

Також на знімок міністра потрапило дерево. Аналогічне дерево за терасою саду є і на фото з сайту готелю.

Готель Santa Caterina розміщений у віллі в стилі арт-нуво, що побудована на скелі з видом на море. До послуг гостей численні тераси і красивий басейн з видом на море, а також приватний пляж і фітнес-центр з видом на море і широким спектром спа-послуг.

Згідно з даними сайту booking.com, ціна за сім ночей в серпні стартує від 366 тис. грн, проте ціни можуть варіюватись залежно від дати замовлення.

Наразі в реєстр НАЗК не внесена декларація про суттєві зміни в майновому стані Арсена Авакова з інформацією щодо оплати готелю в Італії.

До слова, голова МВС Арсен Аваков задекларував 466 тис. 121 грн. зарплати за 2016 рік, капітал в італійській компанії, а також колекції картин, холодної зброї і навіть елітного вина.

2012 року політик та член «Батьківщини» Аваков переховувався в Італії від кримінального переслідування, тоді прокурори звинувачували його у перевищенні службових повноважень.

Народний депутат від БПП Сергій Лещенко 2016 року звинувачував Авакова у тому, що той тривалий час неправомірно суміщав посаду в уряді із бізнесом своєї італійської фірми.