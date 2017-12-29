Голова МВС Арсен Аваков полетів у відпустку до Італії

У Авакова є капітал в італійській компанії

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков пішов у відпустку, яку він проведе не в Україні, а в Італії. Фото з краєвидами з цієї південно-європейської країни чиновник оприлюднив у себе в Instagram.

«Туман, відступаючи, відкривав вражаючу красу засніжених гір. Гарного дня! 2017, Italia, Monti Ernici. Відпустка», – написав він.

Відповідно до позначки геолокації, яку постав Арсен Аваков, то він перебуває в Алатірі. Це місто в італійському регіоні Лаціо, населення якого ставить близько 28 тис. мешканців. Центр міста розташований на вершині пагорбу.

Аваков відпочиває в Алатрі

Згідно з українським законодавством, у разі відсутності міністра його обов'язки виконує перший заступник міністра. Нині цю посаду обіймає Сергій Яровий.

До слова, голова МВС Арсен Аваков задекларував 466 тис. 121 грн. зарплати у 2016 році, капітал в італійській компанії, а також колекції картин, холодної зброї і навіть елітного вина.

2012 року політик та член «Батьківщини» Аваков переховувався в Італії від кримінального переслідування, тоді прокурори звинувачували його у перевищенні службових повноважень. Після втечі представників команди Януковича, він повернувся в Україну.

Народний депутат від БПП Сергій Лещенко 2016 року звинувачував Авакова у тому, що той тривалий час неправомірно суміщав посаду в уряді із бізнесом своєї італійської фірми.