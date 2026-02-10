Раннє підживлення дає змогу підтримати кущі без стресу та створити запас елементів

Лютий часто сприймають як паузу в садових роботах, однак для смородини це період прихованої активності. Саме наприкінці зими рослина поступово виходить зі стану глибокого спокою та починає формувати основу майбутнього врожаю. У цей час коренева система вже здатна засвоювати поживні речовини, якщо вони подані правильно. Чим підживити смородину, пише Gazeta.ua.

Раннє підживлення дає змогу підтримати кущі без стресу та створити запас елементів, які знадобляться навесні. Важливо не перевантажити рослину, а забезпечити її збалансованим живленням у доступній формі.

Чим підживити смородину у лютому

Для зимового підживлення добре підходить поєднання деревного попелу та перепрілого гною. Ці компоненти доповнюють один одного й забезпечують рослину основними поживними елементами. Попіл містить калій, кальцій і фосфор, які впливають на формування зав’язі, смак ягід і загальну стійкість кущів. Додатково він допомагає знизити кислотність ґрунту, що є важливим саме для смородини.

Перепрілий гній служить джерелом азоту та органічних сполук. Він стимулює розвиток кореневої системи, підтримує ріст пагонів і забезпечує поступове живлення без різких змін. Завдяки цьому рослина отримує рівномірну підтримку протягом тривалого часу.

Як приготувати та внести підживлення

Для приготування розчину попіл і гній беруть у рівних частинах. Суміш ретельно перемішують і розводять у теплій воді з розрахунку приблизно десять літрів рідини на два літри сухих компонентів. Після кількох годин настоювання поживні речовини переходять у доступну форму.

Готовий розчин виливають у прикореневу зону, рівномірно зволожуючи ґрунт. На один кущ зазвичай достатньо двох-трьох літрів. Такий спосіб внесення дає змогу поживним елементам дійти безпосередньо до коріння й максимально ефективно засвоїтися.

Догляд за смородиною наприкінці зими

Перед підживленням ґрунт навколо кущів бажано злегка розпушити. Поверхнева обробка покращує доступ повітря й полегшує проникнення вологи з поживними речовинами. Глибоке перекопування у цей період не потрібне, щоб не пошкодити коріння.

Після поливу ґрунт варто замульчувати. Для цього підійдуть суха трава, тирса або торішнє листя. Мульча зберігає вологу, зменшує вплив різких температурних коливань і створює більш стабільні умови для кореневої системи.

У наступні тижні достатньо спостерігати за рослинами. Рівномірне набухання бруньок, здоровий вигляд пагонів і відсутність різких змін забарвлення свідчать про те, що зимове підживлення було проведено правильно і смородина отримала надійний старт для нового сезону.