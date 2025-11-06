Торі Спеллінг і Дін МакДермотт народили в шлюбі пʼятьох дітей

Зірка популярного серіалу 2000-х «Беверлі-Гіллз, 90210» Торі Спеллінг і канадійський актор Дін МакДермотт офіційно розлучилися після 17 років шлюбу. Про це повідомляє People.

Зазначається, що колишнє подружжя розійшлося ще два роки тому, а наприкінці жовтня актори підписали офіційну угоду про розлучення.

За документами, Торі Спеллінг залишається головною опікункою їхніх пʼяти дітей, а Дін МакДермотт матиме право бачитись із ними.

Торі Спеллінг – донька кінематографіста Аарона Спеллінга. У 2004 році вона вийшла заміж за актора і письменника Чарлі Шаняна. Через два роки вони розлучились через роман із Діном МакДермоттом. Вони перебували у шлюбі від травня 2006 року. За цей час у подружжя народилися троє синів і дві доньки.