Київська обласна прокуратура затвердила та скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо шести мешканців Київщини, яких звинувачують у викраданні людей, розбоях, вимаганні, зберіганні та збуті наркотичних засобів, присвоєнні владних повноважень, викраденні офіційних документів, вчинених організованою групою. Про це повідомили у прес-службі Київської обласної прокуратури.

Встановлено, що з жовтня 2019 року у Київській області діяло злочинне угрупування, яке під виглядом працівників поліції скоїло низку злочинів.

Шестеро членів вказаної банди викрадали мешканців Києва, які, за даними зловмисників, мали відношення до наркоторгівлі, та вивозили подалі від людей. Представляючись робітниками правоохоронних органів, але фактично не будучи такими, члени угруповання погрожували своїм жертвам фізичної розправою, здійснювали психологічний тиск, демонструючи відеозаписи із сценами насилля, а також шантажували можливістю ув’язнення. За непритягнення останніх до відповідальності зловмисники вимагали грошові кошти.

Потерпілими від дій псевдополіцейських є четверо осіб. Загальна сума збитків, завданих постраждалим, сягає 87 тис. гривень.

Наразі досудове слідство у вказаному провадженні завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.

Як інформував ZAXID.NET, раніше поліція на Київщині затримала членів міжнародної банди викрадачів людей.