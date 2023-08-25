ЗРК «Тор-М1» збройних сил Греції

Грецький уряд вирішив скасувати дію контракту з Росією на обслуговування зенітно-ракетних систем комплексів Тор-М1 та Оса-АКМ, що є на озброєнні армії країни. Про це повідомляє грецьке видання «Pronews.gr» пише «Європейська правда».

Як стверджує видання з посиланням на «надсекретний документ», Афіни більше не закупатимуть запчастини та комплектуючі для ЗРК Тор-М1 і Оса-АКМ. Саме тому ці комплекси можуть незабаром зняти з озброєння, оскільки наявних запчастин вистачить лише на кілька місяців внаслідок їхньої невеликої кількості та відмови уряду виконувати чинний контракт.

Загалом на озброєнні грецької армії і ВПС перебуває 21 самохідний ЗРК Тор-М1 та 38 самохідних комплексів Оса-АКМ з максимальною дальністю стрільби 10-12 км. На підтримку систем у наступні роки складає понад 102 млн євро. У матеріалі стверджується, що «швидше за все» ці ЗРК передадуть Україні через треті країни, а прийняте рішення є «суто політичним».

Зенітні установки було придбано у РФ у лютому 1999 року на суму 552 млн доларів. Зокрема, контракт передбачав поставку: 21 пускової установки 9A331-1 та 368 ракет 9М331. Також в контакт входило 5 машин= управління 9С737М.

Крім неї також застосовуються 38 самохідних пускових установок Оса. Останні використовують двох типів: 19 у версії Оса-АК та 20 модернізованих до версії Оса-АКМ. Перші 12 Оса-АК були придбані в 1992 році у Німеччини разом з 924 ракетами 9М33М2 з максимальною дальністю 10 км, пише портал «Мілітарний».

ЗРК Оса-АКМ збройних сил Греції. Фото з відкритих джерел

У 1998 році були додатково закуплені ще 20 машин у Росії на суму 108 млн доларі у версії Оса-АКМ, а також 500 ракет 9М33М2. У квітні 2005 року Росія також безкоштовно передала Греції 7 установок Оса-АК.