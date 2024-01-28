Власник інвестиційної компанії Concorde Capital Ігор Мазепа і його партнер по видобувному бізнесу Юрій Благодир восени минулого року купили ще одну компанію для видобутку бурштину в Україні – ТОВ «Санкамян». Повідомляє NADRA.INFO із посиланням на дані YouControl.

Як повідомляється, угоду було закрито в перших числах жовтня, але про неї досі, за спостереженнями журналістів, не повідомляли ані ЗМІ, ані Concorde Capital. За тиждень після купівлі, до Мазепи і Благодира приєднався третій, міноритарний учасник товариства – громадянин Китаю Ванг Чжикай.

Уже 18 січня 2024 року назву компанії було змінено на ТОВ «Сонячне Ремесло». А 27 січня новину про запуск компанією «Сонячне Ремесло» нового проекту із видобутку бурштину опублікували в газеті «Голос України». Директор компанії Андрій Пєтухов заявив, що компанія планує досягнути обсягів видобутку 10-15 тонн бурштину на рік.

Журналісти зазначають, що ТОВ «Конкорд Консалтинг» володіє 40% ТОВ «Сонячне Ремесло». Ігор Мазепа в Конкорд Консалтинг напряму контролює 0,02%, а решту 99,98% – через кіпрську компанію Авалія Інвестмент Лімітед.

Як повідомляється, родовище Томашгородське має площу понад 450 га, розташоване за 4 км на північний захід від міста Томашгород (Рівненська обл.). Даних про запаси бурштину у відкритих джерелах не знайдено. Дозвіл на його розробку ТОВ «Санкамян» отримало без аукціону. Рівненська обласна рада погодження надала в грудні 2016 року. У Міністерства енергетики та захисту довкілля були зауваження, відтак видати спецдозвіл Державну службу геології та надр України змусив суд аж у 2021 році.

Крім придбаної і перейменованої компанії, Ігор Мазепа та Юрій Благодир, разом із Галиною Симхою, контролюють ТОВ «Центр Сонячне Ремесло». Ця компанія видобуває бурштин родовища «Володимирець Східний» на Рівненщині. За підсумками 2022 року вона стала найбільшим видобувачем бурштину в Україні: видобуток перевищив 8,8 тонни бурштину-сирцю.

Нагадаємо, що 18 січня Ігоря Мазепу затримали під час перетину українсько-польського кордону, в компанії відбулися обшуки. За версією слідства, бізнесмен є організатором схеми протиправного заволодіння землями, на яких розташовані гідротехнічні споруди критичної інфраструктури – Київської ГЕС.

Сам Мазепа заявляв, що не розуміє суті звинувачень ДБР, справі проти нього вже 10 років, але вона почала рухатися останні 1,5 місяця. В Concorde Capital заявили, що слідчі дії повʼязані з позицією Мазепи щодо тиску на бізнес.

19 січня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід Мазепі у вигляді тримання під вартою з альтернативою у вигляді застави у 349 млн грн. 23 січня Київський апеляційний суд зменшив розмір застави до 21 млн грн, Ігор Мазепа вийшов з-під варти під заставу.