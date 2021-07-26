На посаду посла США в Україні наразі розглядають дві основні кандидатури – посла США в Сербії Ентоні Годфрі і посла США в Узбекистані Деніеля Розенблюма. Про це із посиланням на джерела повідомив ZN.UA в понеділок, 26 липня.

Обидва посли були призначені на свої посади у 2019 році. Розенблюм був координатором сприяння США в Європі, Євразії та Центральній Азії, а потім працював заступником помічника держсекретаря в Бюро Держдепу у справах Південної і Центральної Азії.

Годфрі до свого призначення послом США в Сербії був заступником посла США в Росії, а також працював в Бюро Держдепу у справах Близького Сходу, де відповідав за Ірак.

Водночас журналісти із посиланням на джерела зазначають, що найбільше шансів переїхати в Київ має саме Роземблюм.

Коли саме призначать нового посла США в Україні невідомо. Під час інтерв'ю «Суспільному» тимчасовий повірений у справах США в Україні Джордж Кент розповів, що Білий дім має оголосити кандитата вже в найближчі тижні.