ЗМІ опублікували відео, як люди рятувалися з готелю Intercontinental в Кабулі

СуспільствоОлег Костюк, сьогодні, 09:442300

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ЗМІ опублікували відео, як люди рятувалися з готелю Intercontinental в Кабулі
фото EPA
Угруповання Талібан взяло на себе відповідальність за теракт

У Мережі з'явилося відео, на якому показано, як люди рятуються з готелю Intercontinental в Кабулі, на який напали бойовики. Відео оприлюднило видання The Telegraph.

На відео показано, що люди намагаються втекти з захопленого готелю, використовуючи простирадла для спуску з балконів.

Відео The Telegraph

Нагадаємо, увечері 20 січня кілька людей, озброєних вогнепальною зброєю та гранатами, увірвалися в готель Intercontinental Hotel в Кабулі і відкрили вогонь по його гостях.

Угруповання Талібан взяло на себе відповідальність за теракт.

У прес-службі МЗС України повідомляли, що в результаті теракту в Кабулі загинуло кілька українців. Пізніше поліція Кабула повідомила про дев'ятьох українців, які загинули під час атаки в готелі.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін наразі підтвердив загибель шістьох українців.

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