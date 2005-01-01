ЗМІ опублікували відео, як люди рятувалися з готелю Intercontinental в Кабулі

Угруповання Талібан взяло на себе відповідальність за теракт

У Мережі з'явилося відео, на якому показано, як люди рятуються з готелю Intercontinental в Кабулі, на який напали бойовики. Відео оприлюднило видання The Telegraph.

На відео показано, що люди намагаються втекти з захопленого готелю, використовуючи простирадла для спуску з балконів.

Відео The Telegraph

Нагадаємо, увечері 20 січня кілька людей, озброєних вогнепальною зброєю та гранатами, увірвалися в готель Intercontinental Hotel в Кабулі і відкрили вогонь по його гостях.

Угруповання Талібан взяло на себе відповідальність за теракт.

У прес-службі МЗС України повідомляли, що в результаті теракту в Кабулі загинуло кілька українців. Пізніше поліція Кабула повідомила про дев'ятьох українців, які загинули під час атаки в готелі.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін наразі підтвердив загибель шістьох українців.