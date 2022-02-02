Іспанські ЗМІ опублікували відповіді США та НАТО на так звані «гарантії безпеки» Росії. Відповідні документи опинилися в розпорядженні найбільшої іспанської газети El País.

Основними вимогами Росії було підписання двосторонньої угоди про безпеку в Європі та обіцянка не розширювати НАТО на схід. У своїй відповіді Захід відкинув ці пропозиції та наголосив на політиці «відкритих дверей». Окремо Вашингтон у своїй відповіді вказав, що висунула вимоги, що підривають принципи, які раніше Росія зобов'язувалась підтримувати.

НАТО закликає до деескалації біля кордонів України. У відповідь, США можуть утриматися від розгортання на території України наступальних ракетних систем наземного базування та постійних сил із бойовими завданнями, але лише після консультацій з Києвом.

США «готові працювати над досягненням порозуміння з Росією» разом зі своїми партнерами і не проти обговорити угоди про роззброєння та заходи для зміцнення довіри, наприклад, проведення зустрічей ОБСЄ, відновлення Ради Росія-НАТО, проведення зустрічей США-Росія.

Північноатлантичний альянс пропонує відновити представництво НАТО у Москві та Росії у Брюсселі, продовжувати обмінюватись інформацією про військові навчання, а також створити «гарячу лінію» для екстреного зв'язку.

Альянс пропонує сприяти утворенню «вільного та безпечного кіберпростору» і готовий розпочати перемовини з Росією щодо контролю за озброєнням щодо ракет середньої та малої дальності. Наприклад, Вашингтон готовий зобов'язатись не розміщувати крилатих ракет «Томагавк» на базах у Румунії та Болгарії, з яких вони здатні досягнути російської територію.

Своєю чергою США закликають Росію до аналогічних дій та прибрати ракети з двох своїх баз на вибір. Сполучені Штати обіцяють обговорити з союзниками з ЄС усі питання, які впливають на безпеку Європи.

Нагадаємо, що США неодноразово публічно відповідали на вимоги РФ щодо так званих «гарантій безпеки». Білий дім був згоден вести перемовини щодо озброєння, скорочення кількості ракет тощо. Натомість відкидались усі вимоги щодо зміни складу НАТО, в тому числі головна – неприйняття України до Альянсу.

У Росії після того, як переговори з представниками США і НАТО в Женеві не прийшли до якогось підсумку, очікували письмових відповідей на російські пропозиції з безпеки. За інформацією The Washington Post, офіційні особи США попросили своїх російських колег зберегти документ у секреті. Водночас в адміністрації президента США були переконані, що Кремль все одно може опублікувати відповіді на «гарантії безпеки».

26 січня посол США в Москві Джон Салліван передав письмову відповідь на російські пропозиції щодо гарантій безпеки. Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров підтвердив, що у відповідях «немає позитивної реакції на головне питання» і заявив, що всі найближчим часом дізнаються про зміст відповіді, хоча раніше США просили її не оприлюднювати.