У вівторок, 6 червня, журналісти-розслідувачі проекту «Схеми» опублікували супутникові знімки зруйнованої Каховської гідроелектростанції.

На свіжих супутникових фото Planet Labs за 6 червня 2023 року видно наслідки підриву Каховської ГЕС. У порівнянні зі знімком за 4 червня видно, що майже вся споруда гідроелектростанції була зруйнована –споруди Каховської ГЕС майже повністю занурилися у воду.

В Укргідроенерго вже заявили, що через підрив машинної зали зсередини Каховську ГЕС повністю зруйновано, станція відновленню не підлягає. ​



Нагадаємо, в ніч на 6 червня російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Наразі є загроза підтоплення 80 населених пунктів. Через катастрофу без зрошення залишиться більше 400 тис. га земель у Херсонській і Запорізькій областях. У південних областях приблизно 400-450 тис. людей не матимуть доступу до питної води.

Південь вже не матиме переваг у вирощуванні високотоварних сільгоспкультур. Скид води з Каховського водосховища вже став причиною висихання мілководних проток і заток. Через це спостерігається масова загибель водних біоресурсів. Наразі у Дніпро потрапило щонайменше 150 тонн машинного мастила, є ризик подальшого витоку ще понад 300 тонн.