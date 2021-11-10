Про реформування свого відомства Олександр Ткаченко дізнався постфактум

Ввечері у середу, 10 листопада, низка українських ЗМІ поширили інформацію про те, що міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко вирішив подати у відставку.

Як повідомляє «Українська правда», на такий крок Ткаченко пішов після того, як дізнався, що Кабінет міністрів на сьогоднішньому закритому засіданні підтримав відокремлення Держкіно від Міністерства культури та інформаційної політики України.

«Міністр дізнався про результат постфактум, оскільки у цей час був у відрядженні в Парижі на 41 сесії генеральної конференції ЮНЕСКО. Фактично, з подачі ОПУ Кабмін без погодження з Мінкультом перебрав повноваження до Держкіно щодо формування та реалізації політики в сфері кіно. Юридично такий орган, як Держкіно, не може залишатись у статусі ЦОВВ. Тепер Держкіно має стати Міністерством кіно», – цитує видання свого співрозмовника.

У зв’язку з цим рішенням Олександр Ткаченко вранці 11 листопада подасть заяву про відставку до голови Верховної Ради.

Як додає «Суспільне», у понеділок 8 листопада Кабмін розіслав на погодження проект постанови про відокремлення Держкіно. Мінкульт не відповів, решта структур, зокрема Міністерство фінансів і Мінекономіки погодили рішення. Сам Ткаченко про це дізнався постфактум, оскільки перебував на заході ЮНЕСКО, у Парижі.

Сайт «Бабель» уточнює, що Кабмін нібито з подання Офісу президента і без погодження з Мінкультури хоче зробити Держкіно міністерством, оскільки Держкіно не може залишатися у статусі центрального органу виконавчої влади. Ткаченко виступав проти та був незадоволений тим, що з лютого цього року досі не затвердили створення Держінспекції та Держслужби охорони культурної спадщини.

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Додамо, що постанова про відокремлення Держкіно від Мінкульту наразі не опублікована. Не прокоментував інформацію і сам міністр.

Як інформував ZAXID.NET, минулого тижня Верховна Рада прийняла відставку одразу п’ятьох міністрів і призначила нових урядовців.

Новим міністром оборони став Олексій Резніков, який раніше був віцепрем’єр-міністром та очолював Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Його місце зайняла народна депутатка з фракції «Слуга народу» Ірина Верещук. Міністеркою економіки стала Юлія Свириденко, яка була заступницею голови Офісу президента. Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості очолив Павло Рябікін, до цього – керівник Митниці. Також Рада відправила у відставку міністра екології Романа Абрамовського. Його місце як виконуючий обов’язки зайняв заступник Руслан Стрілець.