Заступник голови ОП Олег Татаров фігурує у справі про розкрадання майна Національної гвардії

Журналісти проект «Схеми» виявили зв’язки заступника керівника Офісу президента Олега Татарова із членами комісії, яка обирає голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Про це йдеться в розслідуванні, опублікованому в четвер, 13 травня.

За даними журналістів, з двома з них Татаров співпрацює в комісії, створеній Володимиром Зеленським. З іншими – раніше працював в одній робочій групі при Мін’юстиції та громадській раді при МВС часів президентства Віктора Януковича. Зокрема, один із членів комісії був науковим керівником Татарова, а з деякими навіть писав спільні статті.

Водночас, деякі члени комісії своє знайомство із заступником голови Офсу президента журналістам заперечують.

«Схеми» встановили, що голова комісії Катерина Коваль працювала у 2012 році разом із Татаровим в робочій групі, створеній тодішнім міністром юстиції Олександром Лавриновичем.

Члени комісії з обрання керівництва САП В’ячеслав Навроцький та Роман Куйбіда наразі працюють із Татаровим в одній комісії – з питань правової реформи, створеної указом президента Володимира Зеленського.

Інший член комісії Богдан Романюк був науковим керівником Татарова. У 2007 році під його керівництвом захистив дисертацію у Київському університеті внутрішніх справ. Ще з одним членом комісії Олексієм Дроздом чиновник написав спільну статтю «Правова охорона земельних відносин в Україні».

Журналісти відправили запит до Офісу президента з проханням про коментар Олега Татарова з цього приводу.

У чому підозрюють Олега Татарова

Президент Володимир Зеленський призначив Олега Татарова заступником голови Офісу президента 5 серпня. Проти призначення Татарова в Офіс президента виступила ініціативна група постраждалих під час Революції гідності. Річ у тім, що Татаров під час подій Євромайдану працював у Міністерстві внутрішніх справ.

Після цього глава Офісу президента Андрій Єрмак пояснив, що звинувачення на адресу Татарова «не мають жодного відношення до його нинішньої роботи в ОП, оскільки є подіями 4-річної давнини».

На початку грудня Національне антикорупційне бюро України повідомило, що Татаров фігурує у справі про розкрадання майна Національної гвардії.

Однак оголошення йому підозри затягнулося через те, що генеральна прокурорка Ірина Венедіктова раптово змінила прокурорів – процесуальних керівників – у цій справі. Зрештою, Татарову оголосили підозру 18 грудня.

24 грудня Офіс генпрокурора передав справу Татарова з НАБУ до СБУ. Завдяки цьому Татаров уникнув арешту.