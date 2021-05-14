ЗМІ виявили зв’язки Олега Татарова із членами комісії, яка обирає главу САП
За даними ЗМІ, з деякими членами комісії заступник голови ОП співпрацював ще за часів режиму Януковича
Журналісти проект «Схеми» виявили зв’язки заступника керівника Офісу президента Олега Татарова із членами комісії, яка обирає голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Про це йдеться в розслідуванні, опублікованому в четвер, 13 травня.
За даними журналістів, з двома з них Татаров співпрацює в комісії, створеній Володимиром Зеленським. З іншими – раніше працював в одній робочій групі при Мін’юстиції та громадській раді при МВС часів президентства Віктора Януковича. Зокрема, один із членів комісії був науковим керівником Татарова, а з деякими навіть писав спільні статті.
Водночас, деякі члени комісії своє знайомство із заступником голови Офсу президента журналістам заперечують.
«Схеми» встановили, що голова комісії Катерина Коваль працювала у 2012 році разом із Татаровим в робочій групі, створеній тодішнім міністром юстиції Олександром Лавриновичем.
Члени комісії з обрання керівництва САП В’ячеслав Навроцький та Роман Куйбіда наразі працюють із Татаровим в одній комісії – з питань правової реформи, створеної указом президента Володимира Зеленського.
Інший член комісії Богдан Романюк був науковим керівником Татарова. У 2007 році під його керівництвом захистив дисертацію у Київському університеті внутрішніх справ. Ще з одним членом комісії Олексієм Дроздом чиновник написав спільну статтю «Правова охорона земельних відносин в Україні».
Журналісти відправили запит до Офісу президента з проханням про коментар Олега Татарова з цього приводу.
У чому підозрюють Олега Татарова
Президент Володимир Зеленський призначив Олега Татарова заступником голови Офісу президента 5 серпня. Проти призначення Татарова в Офіс президента виступила ініціативна група постраждалих під час Революції гідності. Річ у тім, що Татаров під час подій Євромайдану працював у Міністерстві внутрішніх справ.
Після цього глава Офісу президента Андрій Єрмак пояснив, що звинувачення на адресу Татарова «не мають жодного відношення до його нинішньої роботи в ОП, оскільки є подіями 4-річної давнини».
На початку грудня Національне антикорупційне бюро України повідомило, що Татаров фігурує у справі про розкрадання майна Національної гвардії.
Однак оголошення йому підозри затягнулося через те, що генеральна прокурорка Ірина Венедіктова раптово змінила прокурорів – процесуальних керівників – у цій справі. Зрештою, Татарову оголосили підозру 18 грудня.
24 грудня Офіс генпрокурора передав справу Татарова з НАБУ до СБУ. Завдяки цьому Татаров уникнув арешту.