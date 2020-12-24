Заступник глави Офісу президента Олег Татаров фігурує у справі розкрадання майна Нацгвардії

Офіс генерального прокурора передав справу про ймовірне хабарництво заступника глави Офісу президента Олега Татарова з Національного антикорупційного бюро до Служби безпеки України. Про це повідомила агенція журналістських розслідувань «Слідство.Інфо» із посиланням на власні джерела у правоохоронних органах.

У четвер, 24 грудня, Вищий антикорупційний суд мав обрати Олегу Татарову запобіжний захід. Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила взяти заступника голови Офісу президента під варту з альтернативою застави в 10 млн грн. Але, як запевняють журналісти, зранку, ще до початку засідання суду, Офіс генпрокурора змінив підслідність та передав кримінальне провадження до СБУ.

Національне антикорупційне бюро підтвердило передачу справи та заявило, що відповідне рішення підписав заступник Офісу генпрокурора Олексій Симоненко.

«Рішення ухвалене втаємничено, без консультацій із НАБУ та САП, фактично під покровом ночі: відповідна відмітка в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зроблена о 23:42.

Закон забороняє передавати справи, в яких досліджуються злочини, підслідні НАБУ, до інших органів досудового розслідування. Таким чином Офіс Генерального прокурора свідомо ухвалив незаконне рішення, яке грубо протирічить вимогам Кримінального процесуального кодексу України», – йдеться у повідомленні НАБУ.

«Слідство.Інфо» стверджує, що Печерський райсуд Києва зобов’язав Офіс генерального прокурора передати справу з НАБУ до іншого правоохоронного органу. Своєю чергою, НАБУ запевняє, що їхні справи може розглядати виключно Вищий антикорупційний суд. За даними журналістів, це рішення судді Сергія Вовка було оскаржене в апеляційній та касаційній інстанціях, проте Верховний суд 23 грудня залишив рішення Печерського райсуду Києва в силі.

Як інформував ZAXID.NET, 1 грудня НАБУ повідомила про підозри екс-нардепу Максиму Микитасю, який підозрюється у наданні хабаря за недостовірний письмовий висновок судового експерту, та чиновнику МВС Костянтину Дубоносу, який отримав хабар у вигляді паркомісця за 250 тис. грн. Суд заарештував Дубоноса 2 грудня із альтернативою внесення 1 млн грн застави.

Того ж дня стало відомо, що до фальсифікацій експертизи у справі Микитася також може бути причетний заступник голови Офісу президента Олег Татаров. Проте оголосити йому підозру завадили дії генпропрокурорки Венедіктової, яка змінила процесуальних керівників у цій справі.

18 грудня виконувач обов’язків керівника САП Максим Грищук підписав підозру. Водночас детективи НАБУ отримали право затримати Татарова та провести обшуки в Офісі президента та за місцем його проживання.

Сам Олег Татаров на звинувачення в причетності до справи заявив, що подасть до суду на директора НАБУ для захисту честі, гідності та ділової репутації.

21 грудня Татаров прийшов на допит в НАБУ, а Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення повноважень на час слідства.