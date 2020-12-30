Олег Татаров фігурує в справі про розкрадання майна Національної гвардії

Прокурори в суді з обрання запобіжного заходу заступнику голови Офісу президента Олегу Татарову заявили про відкликання клопотання у зв'язку з можливою необґрунтованістю висунутої йому підозри.

Як повідомила агенція «Інтерфакс-Україна», на початку судового засідання Вищого антикорупційного суду (ВАКС) у середу, 30 грудня, представник обвинувачення озвучив заяву нової групи прокурорів із проханням про відкликання клопотання.

«Відкликаємо клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Наразі ми не можемо стверджувати, що підозра була обґрунтованою», – сказав представник сторони обвинувачення.

У заяві прокурорів наголошується на необхідності вивчення матеріалів справи в повному обсязі, на що прокурори, з його слів, не мали часу після передання справи з Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) до Служби безпеки України (СБУ) та зміни групи процесуальних керівників.

Захист Татарова повною мірою підтримав заяву прокурорів.

Суд задовольнив заяву прокурорів, відтак запобіжного заходу Татарову знову не обрали. Перед цим суд спробував обрати запобіжний захід Татарову 28 грудня, але прокурори не прийшли на судове засідання.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський призначив Олега Татарова заступником голови Офісу президента 5 серпня. Проти призначення Татарова в Офіс президента виступила ініціативна група постраждалих під час Революції гідності. Річ у тім, що Татаров під час подій Євромайдану працював у Міністерстві внутрішніх справ.

На початку грудня Національне антикорупційне бюро України повідомило, що Татаров фігурує у справі про розкрадання майна Національної гвардії. Однак оголошення йому підозри затягнулося через те, що генеральна прокурорка Ірина Венедіктова раптово змінила прокурорів – процесуальних керівників – у цій справі. Зрештою, Татарову оголосили підозру 18 грудня.

24 грудня Офіс генпрокурора передав справу Татарова з НАБУ до СБУ.