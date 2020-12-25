Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження через можливе незаконне втручання генпрокурорки Ірини Венедіктової у справу про можливе хабарництво, де фігурує заступник голови Офісу президента Олег Татаров. Про це 25 грудня заявив виконував обов’язків керівника САП Максим Грищук в ефірі програми «Мокрик По Живому» на «Громадському».

Він відзначив, що провадження «щодо втручання в роботу правоохоронних органів» внесене в ЄРДР 3 грудня. Йдеться про рішення Венедіктової змінити групу прокурорів у справі Татарова. Вона зробила це 1 грудня ввечері, тобто напередодні вручення йому підозри.

Через це рішення Татарову повідомили про підозру 18 грудня, оскільки нова група процесуальних керівників була змушена вивчати цю справу заново.

«Ми спочатку подумали, що це помилка, потім зрозуміли, що це не помилка, а була свідома дія. Ми витребували матеріали, вивчили їх і надали вказівки детективам. У них на це пішло десь два тижні», – сказав він.

За словами Грищука, САП дізнались, що групу прокурорів змінили, коли прокурор з колишньої групи вже був у суді і мав клопотати про обрання запобіжного заходу для Татарова.

Як інформував ZAXID.NET, 1 грудня НАБУ повідомила про підозри екс-нардепу Максиму Микитасю, який підозрюється у наданні хабаря за недостовірний письмовий висновок судового експерту, та чиновнику МВС Костянтину Дубоносу, який отримав хабар у вигляді паркомісця за 250 тис. грн. Суд заарештував Дубоноса 2 грудня із альтернативою внесення 1 млн грн застави.

2 грудня стало відомо, що до фальсифікацій експертизи у справі Микитася також може бути причетний заступник голови Офісу президента Олег Татаров. Проте оголосити йому підозру завадили дії генпропрокурорки Венедіктової, яка змінила процесуальних керівників у цій справі.

Виконувач обов’язків керівника САП Максим Грищук підписав підозру лише 18 грудня. Водночас детективи НАБУ отримали право затримати Татарова та провести обшуки в Офісі президента та за місцем його проживання.

21 грудня Татаров прийшов на допит в НАБУ, а Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення повноважень на час слідства.

24 грудня суд мав обрати йому запобіжний захід, однак Офіс генпрокурора передав справу Татарова з НАБУ до СБУ.