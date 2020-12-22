Раніше повідомлялось, що Олег Татаров написав заяву про призупинення повноважень на час слідства

Офіс президента досі не взяв на себе відповідальність за звинувачення в корупції заступника голови ОП Олега Татарова, і не ухвалює жодних рішень про усунення підозрюваного в корупції з посади. Про це повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

«Інформація про відсторонення Татарова з посади, яку озвучив піар-радник ОП Михайло Подоляк, не відповідає дійсності. За даними джерел Цензор.НЕТ, після отримання підозри в НАБУ в понеділок Олег Татаров поїхав до Офісу Президента, де продовжив роботу на своєму робочому місці», – йдеться у повідомленні Бутусова у Facebook.

За словами Бутусова, після висунення підозри Татаров передав повноваження з контролю за НАБУ іншому заступнику голови ОП Андрію Смирнову. Однак при цьому зберіг повноваження з контролю всіх інших правоохоронних органів. Ніяких рішень щодо перерозподілу обов'язків в ОП сам Татаров приймати не правомочний, оскільки це можуть зробити або президент, або голова ОП, а ніяких рішень ні Зеленський, ні Єрмак щодо Татарова не ухвалювали. Думка Подоляка офіційною позицією не є, оскільки на відміну від Татарова він позаштатний співробітник ОП.

За словами журналіста, до думки Татарова особливо прислухаються в.о. глави Держбюро розслідувань Олексій Сухачов, а також заступники Генерального прокурора Ігор Мустеца і Олексій Симоненко.

«Цікаво, що в ОП Татаров був у важливій справі - в понеділок увечері на екстреному засіданні Кабмін призначив головою Державної фіскальної служби Вадима Мельника, кандидатуру якого підтримав в ОП Татаров. У них, виявиляється, давня історія знайомства з часів Януковича, коли Мельник займав пост начальника управління з розслідування особливо важливих справ ДФС», – йдеться у повідомленні.

Таким чином, на думку журналіста, Офіс президента досі не взяв на себе відповідальність за звинувачення в корупції одного з найближчих співробітників голови держави, і не ухвалює жодних рішень про усунення підозрюваного в корупції з посади. Заяви піарників покликані приховати бездіяльність президента, який боїться прибрати Татарова і тим самим обвалити конструкцію своїх відносин з ексзаступником голови АП часів Януковича Андрієм Портновим.

«Якщо Офіс Президента хоче показати громадянам реальне усунення підозрюваного Татарова з посади, про це повинно бути офіційне рішення на сайті президента України, інші варіанти ніякої довіри і сили не матимуть», – розповів Бутусов.

Як інформував ZAXID.NET, 1 грудня НАБУ повідомила про підозри екс-нардепу Максиму Микитасю, який підозрюється у наданні хабаря за недостовірний письмовий висновок судового експерту, та чиновнику МВС Костянтину Дубоносу, який отримав хабар у вигляді паркомісця за 250 тис. грн. Суд заарештував Дубоноса 2 грудня із альтернативою внесення 1 млн грн застави.

Того ж дня стало відомо, що до фальсифікацій експертизи у справі Микитася також може бути причетний заступник голови Офісу президента Олег Татаров. Проте оголосити йому підозру завадили дії генпропрокурорки Венедіктової, яка змінила процесуальних керівників у цій справі.

18 грудня виконувач обов’язків керівника САП Максим Грищук підписав підозру. Водночас детективи НАБУ отримали право затримати Татарова та провести обшуки в Офісі президента та за місцем його проживання.

Сам Олег Татаров на звинувачення в причетності до справи заявив, що подасть до суду на директора НАБУ для захисту честі, гідності та ділової репутації.

21 грудня Татаров прийшов на допит в НАБУ, а Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення повноважень на час слідства.