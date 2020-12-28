Раніше заступнику глави Офісу президента Олегу Татаров вручили підозру в хабарництві

Вищий антикорупційний суд не зміг провести засідання з обрання запобіжного заходу заступнику голови Офісу президента Олегу Татарову, оскільки прокурори не прийшли на судове засідання. Про це у понеділок, 28 грудня, повідомила «Українська правда».

Спеціалізована антикорупційна прокуратура у коментарі «Громадському» уточнила, що після зміни підслідності до суду мали прийти прокурори Офісу генпрокурора, натомість причина їх неявки наразі невідома.

Засідання у цій справі перенесли на середу, 30 грудня.

Нагадаємо, 1 грудня НАБУ повідомила про підозри екс-нардепу Максиму Микитасю, який підозрюється у наданні хабаря за недостовірний письмовий висновок судового експерту, та чиновнику МВС Костянтину Дубоносу, який отримав хабар у вигляді паркомісця за 250 тис. грн. Суд заарештував Дубоноса 2 грудня із альтернативою внесення 1 млн грн застави.

2 грудня стало відомо, що до фальсифікацій експертизи у справі Микитася також може бути причетний заступник голови Офісу президента Олег Татаров. Проте оголосити йому підозру завадили дії генпропрокурорки Венедіктової, яка змінила процесуальних керівників у цій справі.

Виконувач обов’язків керівника САП Максим Грищук підписав підозру лише 18 грудня. Водночас детективи НАБУ отримали право затримати Татарова та провести обшуки в Офісі президента та за місцем його проживання.

21 грудня Татаров прийшов на допит в НАБУ, а Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення повноважень на час слідства.

24 грудня суд мав обрати йому запобіжний захід, однак Офіс генпрокурора передав справу Татарова з НАБУ до СБУ.