Президент підписав закон, що вводить нові зміни для підприємців вже з 2026 року

У вівторок, 2 вересня, президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №13157 про чергове внесення змін до податкового кодексу України, вказано у картці законопроєкту. Цей документ передбачає низку змін для ФОПів, що почнуть діяти вже з 1 січня 2026 року.

Хто з ФОПів платитиме менше в бюджет

Податковий консультант Михайло Смокович у своєму YouTube-каналі пояснив, кого з ФОПів торкнуться зміни у 2026 році.

У законопроєкті є норма, яка говорить, шо «підприємці на спрощеній і загальній системі оподаткування звільняються від сплати ЄСВ за себе за звітний період, якщо ЄСВ в розмірі не менше мінімального за них платить роботодавець». У попередній редакції податкового кодексу було «якщо платить ЄСВ за основним місцем роботи», тож деякі ФОПи, які також працювали за наймом, були позбавлені пільг.

Бізнес не стоїть на місці та навіть в умовах війни модернізується. Так, девелопери у Львові все частіше мають чітку концепцію – від вигляду будинку до формату спільноти. Яскравий приклад – нові комплекси Big Ben, Hyde Park, Harry та Father від системного девелопера РІЕЛ, які відповідають на ключові запити міського життя.

Така зміна, говорить Михайло Смокович, дозволяє не сплачувати ЄСВ за себе наступним категоріям ФОПів:

військовослужбовцям, навіть тим, які мають найманих працівників, адже ЄСВ за них сплачує військова частина;

ФОПам, які працюють за сумісництвом;

ФОПам у декретній відпустці.

Хто з ФОПів платитиме більше податків

Якщо одні ФОПи в 2026 році матимуть пільги зі сплати ЄСВ, то на інших податкове навантаження зросте. Ідеться про підприємців, які займаються торгівлею алкоголем та/або тютюновими виробами.

Ті з них, які мають найманих працівників, у 2026 році повинні будуть сплачувати їм зарплату в розмірі:

не менше двох мінімальних зарплат, якщо працюють в обласному центрі;

не менше 1,5 МЗП, якщо працюють за межами обласного центру в радіусі 50 км.

Відповідно, якщо у працівників зросте зарплата, зросте й база для нарахування ЄСВ за них, що має сплачувати підприємець.

Якщо ФОП, який торгує алкоголем і тютюновими виробами, не має найманих працівників, то йому все одно доведеться платити більше ЄСВ. Єдиний соціальний внесок за себе такі підприємці також будуть платити з бази у дві або півтори мінімальні зарплати.

Звітність по-новому

Законопроєкт №13157 також передбачає, що у 2026 році ФОПи на спрощеній системі оподаткування, які мають найманих працівників, знову звітуватимуть за них поквартально, а не помісячно, як впродовж 2025 року. Ідеться про податковий розрахунок по ЄСВ і військовому збору.