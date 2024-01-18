У Рівному знайшли тіло зниклого три дні тому 40-річного чоловіка. На тілі померлого не виявили слідів насильницької смерті.

Як повідомили ZAXID.NET у прес-службі поліції Рівненщини, близько 10:00 у четвер, 18 січня, до поліції звернулась мешканка Рівного. Вона повідомила, що вигулювала собаку на вулиці Захисників Маріуполя і виявила тіло померлого чоловіка.

Поліцейські встановили особу загиблого: ним виявився 40-річний мешканець села Великий Житин Шпанівської громади. «Ознак насильницької смерті експерти не виявили. Тіло відправили в морг для проведення судово-медичної експертизи та встановлення причини смерті», – повідомляє поліція.

Додамо, що чоловік перебував у розшуку: його матір повідомляла, що 15 січня він перестав виходити на зв’язок. Видання «Про Рівне» повідомляє, що загиблий чоловік був військовим, але у поліції наразі відмовляються підтверджувати, чи це правда.