Хлопець зник ще 6 листопада поблизу села Середнє

Хлопця, який зник ще 6 листопада у селі Середнє Ужгородського району знайшли повішеним у лісі. Про виявлення тіла поліції повідомили рідні юнака у неділю, 14 листопада. Поліція встановлює обставини загибелі хлопця, наразі йдеться про самогубство.

Як повідомили у прес-службі поліції Закарпаття, пошуки 18-річного хлопця із села Середнє тривали півтора тижні, до роботи були долучені як поліцейські, так і місцеві жителі.

«14 листопада, вже повідомив сам заявник, тобто дядько хлопця, що він виявив юнака мертвим», — розповіла у коментарі Суспільному речниця поліції Закарпаття Анна Дан. Про мотиви скоєння самогубства наразі невідомо. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, 18-річний Влад Куклишин, зник ввечері з 5 на 6 листопада.Відомо, що хлопець проживав із бабусею, йшов до когось на святкування дня народження. Про зникнення юнака поліцейським повідомив його дядько, рідні хлопця просили всіх небайдужих з проханням надати будь-яку інформацію про 18-річного Влада та долучитися до пошуків.