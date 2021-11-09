18-річного Влада Куклишина шукають вже четверту добу

В Ужгородському районі зник 18-річний Влад Куклишин, який ввечері з 5 на 6 листопада пішов на святкування дня народження. Поліція шукає хлопця вже четверту добу, поки – безрезультатно.

За інформацією поліції, хлопець зник у селі Середнє, що на Ужгородщині, ввечері з 5 на 6 листопада. До правоохоронців з проханням про пошуки зниклого звернувся його дядько.

Як повідомила ZAXID.NET речниця поліції Закарпаття Анна Дан, хлопець 2003 року народження, наразі поліцейські продовжують пошуки юнака та встановлюють всі обставини його зникнення. Попередньо відомо, що в день зникнення 18-річний Влад Куклишин, який проживає з бабусею, йшов до когось на святкування дня народження. Наразі поліція перевіряє цю інформацію.

Рідні зниклого хлопця зверталися до всіх небайдужих з проханням надати будь-яку інформацію про 18-річного Влада.

Прикмети хлопця: зріст – 1,75 м, світле волосся, блакитні очі. Був одягнений у чорну куртку та джинси. Рідні просять тих, кому відома будь-яка інформація про зниклого хлопця зателефонувати на номери 0994392780, 0954625406 або на 102.