Зниклу мешканку села Волошки неподалік Рівного поліція знайшла повішеною в чагарниках. Відомо, що у жінки були розлади психіки. На тілі слідів насильницької смерті не виявили.

Зазначимо, що 45-річна жінка пішла з дому п'ять днів тому, 2 вересня. Відтоді жодної інформації про її місцеперебування не було, а правоохоронці розпочали пошуки зниклої.

«Сьогодні, 7 вересня, під час проведення розшукових заходів оперативники відділення поліції №1 спільно з поліцейськими офіцерами Олександрійської тергромади, працівниками ДСНС, лісівниками та односельцями виявили тіло мешканки Волошок у чагарниках неподалік села», – йдеться у повідомленні прес-служби поліції Рівненщини.

У поліції зазначають, що жінка повісилась. Ознак насильницької смерті не виявлено. Тіло доставили у морг для проведення судово-медичної експертизи та встановлення остаточної причини смерті.