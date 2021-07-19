Чимало учасників ЗНО не згадали головні події, які привели до незалежності держави

В Україні майже 20% абітурієнтів не змогли пройти зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) з історії держави. Про це сказав керівник Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Валерій Бойко у понеділок, 19 липня, повідомляє «Укрінформ».

«Майже 20% наших абітурієнтів не здали тест з історії України. Це діти, які абсолютно не володіють картографічними вміннями. І абсолютно не орієнтуються в історичній хронології, не в тому понятті - що, де, коли і як відбувалося, а вони не здатні розташувати події, між якими відстань 10-20 років», - розповів він.

За словами Бойка, ці діти не здатні аналізувати елементарну діаграму і співвідносити дату на ній з варіантом відповіді. Також ці абітурієнти, отримавши повну загальну середню освіту в період незалежності України, не здатні згадати або пам'ятати чотири канонічні події, які привели до незалежності держави.

«З точки зору суспільствознавчого компонента наші діти демонструють більш загрозливі і більш невтішні результати, ніж ті, які демонструють з математики», – переконаний Бойко.

Як інформував ZAXID.NET, в 2021 році майже третина випускників не здали ЗНО з математики. Граничний бал з математики – «склав/не склав» – був встановлений на рівні 10 тестових балів. Пізніше глава Міносвіти Сергій Шкарлет пояснив провал на ЗНО з математики.

Раніше в Україні завершилася основна сесія ЗНО. Найбільшу явку учасників на тестування з географії серед регіонів зафіксовано в Чернігівській області – 75,71%.