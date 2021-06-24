Експертна комісія при Українському центрі оцінювання якості освіти визначила порогові бали «склав/не склав» для ЗНО-2021 з п’яти предметів: української мови, української мови і літератури, історії України, біології та географії.

Порогові бали за 100–200 балів з цих предметів є такими:

українська мова – 17 балів;

українська мова і література – 27 балів;

історія України – 27 балів;

біологія – 22 бали;

географія – 24 бали.

Для учнів, які здобували повну загальну середню освіту мовою, що не належить до слов’янської групи мов, або мовою корінних народів, встановлено адаптивний поріг з української мови – 10 балів, з української мови і літератури – 19.

За інформацією УЦОЯО, від загальної кількості осіб, які брали участь у тестуванні з вищезгаданих предметів, поріг «склав/не склав» не подолали:

з української мови – 7,45%;

з української мови і літератури – 7,96%;

з історії України – 18%;

з біології – 2,34%;

з географії – 5,38%.

Бланки відповідей з української мови, української мови і літератури, історії України, біології опублікують 25 червня, з географії – 26 червня.

Поріг «склав/не склав» – це мінімальна кількість тестових балів, яку має набрати учасник/учасниця за тестування, щоб отримати оцінку за шкалою 100-200 балів і мати можливість брати участь у конкурсному відборі до ВНЗ.

Нагадаємо, 17 червня стали відомі порогові бали ЗНО з математики, фізики, англійської, іспанської, німецької та французької мов. Детальніше читайте тут.