За вибухом слідувала пожежа на нафтобазі центру утилізації Bürrig

Кількість загиблих через вибух у в індустріальному парку Chempark в місті Леверкузен на заході Німеччини збільшилась до двох. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Як повідомляється, станом на ранок середи п’ятьох людей досі вважають зниклими безвісти.

Компанія Currenta заявила, що пошуки п’яти зниклих продовжуються, але надія на те, що вони вижили, «швидко зменшується». За повідомленням оператора парку, вибух стався в тій частині, де спалюють відходи. Наразі невідомо, що стало причиною вибуху.

Chempark – один із найбільших у світі індустріальних парків хімічного виробництва, в якому працюють понад 60 компаній, включаючи Bayer і Lanxess.

Вибух спричинив оповіщення про «надзвичайну небезпеку», жителів закликали залишатися в приміщеннях і зачинити вікна.

Як інформував ZAXID.NET, вибух стався напередодні, за ним слідувала пожежа на нафтобазі центру утилізації Bürrig. Спочатку повідомлялося про одного загиблого і 4 зниклих безвісти. 16 осіб отримали поранення.