Захоплений в росіян бронеавтомобіль «Тигр»

З початку широкомасштабного російського вторгнення в Україну Збройні сили захопили в окупантів 837 одиниць військової техніки. Про це повідомив заступник командувача сил логістики ЗСУ полковник Сергій Артамощенко, пише сайт «Главком».

За даними Артамощенка, 95% трофейної техніки росіян у справному стані, ще 5% – потребує ремонту.

«Переважна кількість зразків російської військової техніки не перебуває на озброєнні Збройних Сил України і інформація щодо первинної вартості цих зразків у службах забезпечення Командування Сил логістики ЗСУ відсутня, робота стосовно оцінки загальної вартості трофейної техніки триває», – зазначив полковник Сергій Артамощенко.

Поряд з тим, як пише видання, у Міноборони відмовилися надати інформацію про суму коштів, яку Україна заплатила окупантам за добровільно передану військову техніку. Причина – запитувані відомості належать до службової інформації у сфері оборони України, а її поширення «може завдати шкоди інтересам національної безпеки України та репутації або правам інших людей».

Як відомо, депутати Верховної Ради 1 квітня 2022 року ухвалили за основу та в цілому законопроєкт про винагороди за добровільно передану Збройним силам України придатну для застосування бойову техніку російських окупантів. Цей закон має зменшити негативні наслідки збройної агресії РФ проти України та бойовий потенціал окупантів. Окрім того, на думку депутатів, грошова винагорода має стати для військових РФ стимулом для припинення воєнних дій. Крім виплат, їм гарантуватимуть збереження таємниці факту передавання, безпечне перебування на території України, сприятимуть в отриманні нових документів та виїзді в третю країну.

Як повідомляв ZAXID.NET, гелікоптер Мі-8 збройних сил Росії опинився в Україні внаслідок спецоперації Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Борт здійснював рейс між двома авібазами і перевозив деталі до винищувачів Су-27, Су-30 СМ. Разом із пілотом на борту були двоє членів екіпажу, які не знали, куди насправді летить гелікоптер. Мі-8 приземлився у Харківській області. У результаті спецоперації двоє членів екіпажу були ліквідовані. Пілот залишився в Україні, його сімʼю завчасно вивезли в Україну. Мі-8 залишився в Україні і деталі до винищувачів теж.