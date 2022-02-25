Російські окупанти переконують, що «не знали куди їх перекидають»

Російські десантники, які здалися в український полон, переконують, що брали участь у навчаннях в окупованому Криму і нібито не знали, куди їх перекидають. Про це вони розповіли на камеру. Відео допиту десантників оприлюднив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

За словами гвардії капітана Міхоєва та єфрейтора Касаткіна з 11-ї окремої гвардійської десантно-штурмової бригади, Улан-Уде, вони брали участь у військових навчаннях в окупованому Криму і нібито не знали, куди їх перекидають.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко додав, що військових «уночі виявляється підняли за тривогою і сказали провести навчання, навіть не пояснивши, що їх кидають на війну з Україною!».

Нагадаємо, раніше Валерій Залужний заявив, що орієнтовні втрати російських окупантів у перший день російського вторгнення в Україну склали: танків – понад 30 одиниць, бойових броньованих машин – до 130 одиниць, літаків – 7, вертольотів – 6. За словами Залужного завдяки опору, який проявили українці, ворогу не вдалося досягти своїх загарбницьких планів.

Нагадаємо, Росія напала на Україну 24 лютого. Підсумки першого дня війни і хроніку війни читайте на ZAXID.NET.