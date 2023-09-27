Колишні найманці переуклали контракти з російським Міноборони

Росія знову перекидає підрозділи російської ПВК «Вагнер», які раніше перебували в Білорусі, на схід України. Про це повідомив «Громадському» у середу, 27 вересня, речник Східного угруповання військ Ілля Євлаш.

За його словами, табори найманців у Білорусі розформовують, а їхній склад переукладає контракти з Міноборони Росії. Після укладених контрактів вже колишні «вагнерівці» повертаються на східні позиції фронту.

«Ми підтверджуємо інформацію про перебування підрозділів колишніх учасників ПВК "Вагнер" на Сході. Зокрема йдеться про військовослужбовців, які були раніше в Білорусі. Йдуть на різні посади: хтось інструктором, хтось звичайним воїном. Тобто вони розпорошені по різних підрозділах, і беруть участь у боях на сході України», – заявив Ілля Євлаш.

Речник Східного угруповання додав, що основним завданням екс-найманців є відновлення втрачених позицій на Луганщині та Донеччині.

Нагадаємо, 24 вересня ISW у своєму звіті повідомив, що розрізнені контингенти ПВК «Вагнер», ймовірно, повертаються до ведення бойових дій на Сході. Джерело, пов'язане з ПВК «Вагнера», повідомило, що близько 500 найманців цього угруповання, включаючи тих, хто відмовився брати участь у повстанні 24 червня у РФ, приєдналися до нової невстановленої організації, сформованої колишнім начальником відділу кадрів «вагнерівців».