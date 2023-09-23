Андрєй Мєдвєдєв потрапив до Норвегії нелегально і так само нелегально вирішив утекти

Колишнього командира одного з відділень російської приватної військової компанії «Вагнер» Андрєя Мєдвєдєва, який у січні втік з Росії до Норвегії, затримали при спробі повернутися до Росії, повідомило видання The Barents Observe.

Норвезька поліція зупинила Мєдвєдєва в п’ятницю ввечері в селі Гренсе Якобсельв на кордоні з Росією, коли він у темряві намагався перетнути кордон і потрапити на Кольський півострів. Як зазначають норвезькі журналісти, перетин сухопутного кордону в цій місцевості є незаконним.

Поліція регіону Фіннмарк підтвердила виданню, що чоловік віком близько 20 років затриманий і йому буде пред'явлено звинувачення в порушенні прикордонних правил. Ні імені, ні національності затриманого не називали, але підтвердили, що той збирався виїхати з Норвегії до Росії.

Спроба перетину кордону відбулася всього через кілька годин після того, як Медведєв мав коротку зустріч із журналістом Barents Observer в центрі міста Кіркенес. 27-річний колишній боєць Групи «Вагнера» сказав, що має намір перетнути кордон і що він шукає когось, хто міг би його підвезти.

Він виглядав схвильованим, але водночас спокійним і рішучим. Він пояснив, що вірить у те, що незабаром його екстрадують в Україну, і що повернення до Росії є безпечнішою альтернативою. Невдовзі після розмови йому, очевидно, вдалося дістатися до Гренсе Якобсельва, що за 50 км від Кіркенеса. У цьому місці Норвегію і Росію розділяє лише невелика мілка річка. Незрозуміло, як Медведєв дістався до цієї місцевості. Громадський транспорт до прикордонної річки не курсує.

Втеча Мєдвєдєва з Росії до Норвегії в середині зими 2023 року потрапила на перші шпальти світових ЗМІ. Найманцю вдалося проникнути в прикордонну зону на Кольському півострові, що ретельно охороняється, а потім переправитися до Норвегії.

Медведєв побоювався за своє життя і попросив притулку в Норвегії. Він був свідком тортур і вбивств, скоєних групою Вагнера в Україні, і швидко підтвердив, що готовий свідчити в суді проти свого колишнього керівника Євґєнія Пріґожина. Водночас свідчень він так і не дав. Водночас під час перебування в Норвегії він запам’ятався тим, що вступив у п’яну бійку з поліцейськими. Крім того, у квітні його затримували у Швеції, коли він їздив туди за «дешевими сигаретами».