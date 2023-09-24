Різні підрозділи «вагнерівців» повертаються, щоб знову повоювати проти України

Розрізнені контингенти ПВК «Вагнера», ймовірно, повертаються до ведення бойових дій у лавах російської окупаційної армії в Україні. При цьому найманці не зможуть допомогти загарбникам відчутно переламати ситуацію на їхню користь на фронті, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

У своєму новому звіті фахівці ISW проаналізували повідомлення, що з'явилися, про повернення різних підрозділів «вагнерівців», щоб знову повоювати проти України.

На думку аналітиків, бойовики цього угрупування, швидше за все, несуттєво вплинуть на бойові можливості РФ, не забезпечивши повного набору ефективності, який ПВК «Вагнера» мав як унітарна організація під керівництвом Євгена Пригожина та засновника даного угрупування Дмитра Уткіна.

Як пишуть в ISW, джерело, пов'язане з ПВК «Вагнера», повідомило, що близько 500 найманців цього угруповання, включаючи тих, хто відмовився брати участь у повстанні 24 червня у РФ, приєдналися до нової невстановленої організації, сформованої колишнім начальником відділу кадрів «вагнерівців». Воно також додало, що найманці, швидше за все, повернуться в Україну, щоби брати участь у боях на південному фланзі Бахмута.

Раніше експерти Інституту вивчення війни спостерігали повідомлення про те, що начальник відділу кадрів ПВК «Вагнера», раніше відомий як Вадим В. «Кришталь», намагається завербувати цих бойовиків у нову ПВК для операцій в Африці.

«Такі повідомлення вказують на те, що сили «Вагнера» роздроблені та навряд чи зможуть організуватися в згуртовану бойову силу або вплинути на бойові можливості Росії, якщо вони повернуться до бойових дій в Україну», – йдеться у звіті.

Нагадаємо, після невдалої спроби військового заколоту в Росії, що організовував ватажок ПВК «Вагнера» Євгеній Прігожин у червні, частина цих найманців «переїхала» до Білорусі, а ще деяка частина підписала контракт із Міноборони РФ.