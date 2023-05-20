Попри заяви засновника ПВК «Вагнер» Євгєнія Пригожина, українські військові заперечують, що російські найманці взяли під повний контроль зруйноване місто Бахмут. Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

За її словами, в Бахмуті важкі бої, ситуація критична. Разом з тим, наші війська тримають оборону в районі «Літак», що на в’їзді в місто з боку Костянтинівки. Станом на зараз наші оборонці контролюють певні промислові та інфраструктурні об‘єкти цього району і приватний сектор

Речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий у коментарі Reuters також заперечив повну втрату Бахмута.

«Це не відповідає дійсності. Наші підрозділи ведуть бої в Бахмуті», – заявив він в коментарі журналістам.

Нагадаємо, 20 травня ватажок російської групи найманців "Вагнера" Євгєній Прігожин заявив, що його сили нібито взяли Бахмут під повний контроль. Прігожин додав, що ПВК «Вагнер» почне виведення своїх сил з міста після 25 травня.