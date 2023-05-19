Окупанти намагаються використати кількісну перевагу у важкій артилерії і кількості снарядів

На Бахмутському напрямку тривають дуже жорсткі бої. Тут Росія збільшила присутність своїх військ на декілька тисяч осіб, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

«На Бахмутському напрямі точаться дуже жорсткі бої. Ворог не може перемагати якістю, тому бере кількість. Зокрема, збільшив присутність військ на Бахмутському напрямку на кілька тисяч людей і намагається використати перевагу у важкій артилерії та кількості снарядів, – зазначила вона.

За словами Маляр, російські війська продовжують атакувати ціною великих втрат, які незрівнянно перевищують втрати ЗСУ.

«У місті Бахмут вони перетворюють будівлі на попіл. Залишають лише фундамент, який неможливо обороняти. Разом з тим, наші війська утримують у Бахмуті рубежі району «Літак». У передмісті Бахмута сьогодні темпи просування наших військ дещо знижені. Водночас ворогу не вдається повернути втрачені позиції», – розповіла Маляр.

Заступниця глави Міноборони додала, що українські воїни відбивають всі атаки росіян на цьому напрямку.

«Оборона Бахмута та передмістя свої військові задачі виконує: ворога нищать, наступальний ворожий потенціал знижують, час для інших запланованих дій виграють», – додала Маляр.

Нагадаємо, що раніше сьогодні міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що росіяни зазнають колосальних втрат на Бахмутському напрямку, намагаючись захопити місто. Число втрат росіян поблизу Бахмута перевищило 70 тис. вбитими та пораненими.