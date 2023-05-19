Українські війська перехопили тактичну ініціативу та досягли тактично значних успіхів в районі Бахмута. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

В ISW заявили, що відповідні операції українських сил є продовженням локальних контрнаступів, які вони проводять вже кілька днів, але не є початком нової великої операції.

Аналітики відзначили, що кілька російських воєнкорів стверджують, що українські сили прорвалися через російські лінії оборони на південь і південний захід від Іванівського (6 км на захід від Бахмута) і на північний захід від Кліщіївки (6 км на південний захід від Бахмута).

В інституті нагадали, що засновник ПВК «Вагнера» Євгеній Прігожин звинуватив російські війська, що вони здали 570 метрів території на північ від Бахмута. В ISW відзначили, що заяви Прігожина відповідають заявам заступника міністра оборони України Ганни Маляр про те, що українські війська просунулися на 500 метрів на північ від Бахмута і на 1000 метрів на південь від Бахмута.

Крім того, уточнили аналітики, речник Східних сил полковник Сергій Череватий заявив, що за 18 травня українські війська просунулися на 1700 метрів, а 3-я окрема штурмова бригада повідомила, що контратаки її бійців розширили український виступ в районі Бахмута до 2000 метрів в ширину і 700 метрів в глибину.

На думку аналітиків, обмежений характер наступальних операцій «Вагнера» в Бахмуті порівняно з локальними українськими контратаками підкреслює втрату російської ініціативи в цьому районі.