Третя ОШБ прорвалась на околицях Бахмута

Третя окрема штурмова бригада у складі Сухопутних військ ЗСУ повідомила про прорив на західних околицях Бахмута. Захисники просунулися на дві тисячі метрів в ширину і на 700 м в глибину.

«Третя штурмова провела наступальні дії на західних околицях Бахмута, створивши плацдарм для подальшого контрнаступу. Ширина смуги прориву склала 2000 м, а глибина – 700 м», – заявили військові.

За оцінкою захисників, попередньо, у ворога щонайменше 50 загиблих та до сотні поранених. Ще четверо росіян потрапили у полон. Також ліквідовано резерви окупантів на даному напрямку, зокрема декілька російських складів БК. Повідомляється, що успішні штурмові дії виконано бійцями 1-го штурмового та 1-го механізованого батальйонів.

До слова, зранку речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий заявляв, що за підсмуками минулої доби Збройні сили України просунулися вперед на Бахмутському напрямку, відбивши від 150 до 1700 метрів за добу.

За даними речника, за добу українці змогли ліквідувати 130 окупантів та захопити в полон ще чотирьох росіян. Водночас Сергій Череватий зазначив, що окупанти все ще намагаються взяти Бахмут, майже вщент знищений ними ж. 487 разів росіяни атакували зі ствольної та реактивної артилерії та здійснили шість авіанальотів. Крім того, відбулося 25 бойових зіткнень між окупантами та силами ЗСУ.