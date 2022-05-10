Загарбники зазнали втрат також і в техніці

Українські бійці в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» відбили 4 атаки російських окупантів і знищили до 260 загарбників. Про це повідомили на Facebook-сторінці ОТУ «Схід».

Загарбники зазнали втрат також і в техніці. Зокрема, під час боїв українські захисники знищили:

танків – 4;

БТР – 2;

БМП – 2;

САУ – 4;

АТТ – 7;

БПЛА – 2.

Як інформував ZAXID.NET, підрозділи Сил оборони України звільнили 4 населені пункти Харківщини – Черкаські Тишки, Руські Тишки, Рубіжне та Байрак.