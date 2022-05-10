ЗСУ відбили чотири атаки росіян на Сході і знищили близько 260 окупантів
Суспільство — Андрій Стець, 0 0
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Загарбники зазнали втрат також і в техніці
Українські бійці в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» відбили 4 атаки російських окупантів і знищили до 260 загарбників. Про це повідомили на Facebook-сторінці ОТУ «Схід».
Загарбники зазнали втрат також і в техніці. Зокрема, під час боїв українські захисники знищили:
- танків – 4;
- БТР – 2;
- БМП – 2;
- САУ – 4;
- АТТ – 7;
- БПЛА – 2.
Як інформував ZAXID.NET, підрозділи Сил оборони України звільнили 4 населені пункти Харківщини – Черкаські Тишки, Руські Тишки, Рубіжне та Байрак.
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